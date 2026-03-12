El programa ‘Vacaciones en paz’ para niños saharauis recibe una subvención directa de 35.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León concede una subvención directa de 35.000 euros destinada al programa 'Vacaciones en paz' para niños saharauis.

Esta subvención ha sido aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno debido a un acuerdo con el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Unión de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui en Castilla y León.

El programa vacacional está destinado a niños de entre 7 y 12 años, procedentes de los campamentos saharauis de Tinduf, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui, contando con la ayuda de aquellas familias de Castilla y León que cada año acogen a los niños que vienen a España.