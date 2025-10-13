Esta es la programación de la IV Feria de Asociaciones y colectivos vecinales de Pizarrales, El Carmen y Barrio Blanco

La confraternización de los barrios es algo que caracteriza a Salamanca. En esta ocasión, la IV Feria de Asociaciones y colectivos vecinales de las zonas de Pizarrales, El Carmen y el barrio Blanco.

Todas las actividades enmarcadas en este evento se desarrollarán el próximo sábado 18 de octubre en una carpa en la plaza de La Iglesia.

El día comenzará a las 11:30 horas con la lectura del manifiesto de las Asociaciones y la exposición 'Visibilizando Pizarrales'.

A las 12 horas se dará pasado a juegos intergeneracionales, para que toda la familia disfrute de la jornada. Habrá una comida de confraternización a las 14:30 horas, con patatas con huevo y chorizo, bebida y postre. Después, ya a las 16:00 horas, café y un bingo gratuito.

Los niños se convertirán en protagonistas de 17:00 a 19:00 horas, con juegos especialmente pensados para ellos. Mientras, a las 18:00 horas, se llevará a cabo un karaoke. El grupo folclórico SUCRO actuará a las 20:00 horas y a las 22:00 horas se dará por finalizada la IV Feria de Asociaciones y colectivos vecinales.