Prohíben seguir vendiendo este juguete de madera de Aldi por riesgo de asfixia al desprenderse piezas pequeñas del sonajero
Si abre la tapa del sonajero se liberan las bolas de colores de su interior que al ser piezas de tamaño muy reducido, existe un peligro extremo de que los menores las ingieran accidentalmente
La cadena de supermercados Aldi ha emitido un aviso urgente de seguridad retirando de la venta uno de sus productos infantiles más populares: el juguete de madera educativo (variedad bloques de madera sensoriales) de la marca Toylino. El motivo de la retirada es un defecto detectado que supone un riesgo real de asfixia para los niños pequeños.
Según el comunicado oficial de la compañía, el fallo de seguridad se localiza específicamente en el bloque del sonajero amarillo. Se ha detectado que la tapa de este bloque puede desprenderse con facilidad. Si esto ocurre, se liberan las bolas de colores de su interior que al ser piezas de tamaño muy reducido, existe un peligro extremo de que los menores las ingieran accidentalmente, provocando el atragantamiento o la asfixia.
Aldi ha sido tajante en sus recomendaciones para evitar cualquier incidente:
- Cese inmediato: se ruega a los clientes que hayan comprado el producto que lo retiren del alcance de los niños de forma inmediata.
- Devolución en tienda: los consumidores pueden acudir a cualquier establecimiento de la cadena para entregar el juguete.
- Reembolso total: no es necesario presentar el ticket de compra; la cadena procederá al reembolso íntegro del importe.
Para aquellos que tengan dudas adicionales sobre el lote afectado o el proceso de devolución, Aldi ha habilitado los siguientes canales:
- Teléfono gratuito de atención: 900 902 466.
- Web oficial: A través del formulario de contacto disponible en su página de ayuda.
