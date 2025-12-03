Los propietarios de viviendas en Salamanca podrán solicitar una ayuda por impago del alquiler en las próximas semanas
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se realizará una compensación en el caso de que la situación se pudiera dar en territorio español
El Consejo de Ministros lleva trabajando desde hace meses en un Decreto Ley que garantice las propiedades de los arrendatarios y así realizar una compensación en el caso de que se produzca algún tipo de impago por parte del inquilino.
Según ha informado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, desde el Gobierno de España se pretende que entre en vigor desde este mismo año y así hacer que aquellas personas que hayan estado afectadas por el impago del alquiler puedan solicitar esta ayuda.
Cabe destacar que diferentes plataformas destinadas al alquiler y compra de viviendas en Salamanca ya expusieron meses atrás que Salamanca alcanzaba picos históricos en cuanto al precio de la compra o arrendamiento de los inmuebles, lo que también urge a poner soluciones a una situación cada vez más complicadas para particulares, familias y jóvenes.
Según ha recogido Europapress, esta medida pretende dar un respiro a aquellos propietarios que han podido experimentar esta desagradable situación: “Se trata de dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo".
Todos los detalles de esta ayuda se darán a conocer durante estos días, con la apuesta firme de aprobar esta medida el próximo martes, 9 de diciembre, y que así entre en vigor antes de 2026.
Asimismo, ha expuesto que esta medida se debe a que así “se garantiza que las personas que viven de alquiler tengan esa tranquilidad”, dando un pequeño respiro a propietarios e inquilinos.
También te puede interesar
Lo último