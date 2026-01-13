Proponen dedicar a Silvestre Sánchez Sierra una plaza en Barcelona

El Grupo Municipal del Partido Popular de Barcelona, encabezado por Daniel Sierra, quieren que la ciudad le rinda un merecido homenaje al hostelero salmantino Silvestre Sánchez Sierra, tras su reciente fallecimiento.

Para ello, el PP llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Barcelona la propuesta de que una de las plazas de la ciudad lleve el nombre del empresario salmantino.

Con esta iniciativa, que esperan que sea apoyada por el resto de los grupos políticos y aprobada posteriormente en pleno, el partido quiere reconocer la trayectoria del empresario salmantino.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, los populares explican que el objetivo de esta propuesta es que el nombre de Silvestre Sánchez Sierra quede integrado en el espacio urbano de la ciudad. De esta forma, explican, se realizará una muestra de agradecimiento a su aportación a la restauración y la economía local de la ciudad condal, especialmente en la Barceloneta.