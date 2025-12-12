Prorrogadas hasta 2027 las medidas urgentes para pagar rentas de arrendamiento e hipotecas en Salamanca

Hasta el 20 de diciembre de 2027 el Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar las iniciativas que contemplan las medidas urgentes en materia de vivienda para favorecer de forma positiva el acceso a un hogar a personas con dificultades para facilitar la cuota de compra o arrendamiento.

Más en concreto, se trata de facilitar el pago de la cuota de compra de vivienda de promoción directa, el del alquiler mediante la moratoria en el abono de la renta mensual, reservar plazas de viviendas desocupadas, reducir los precios máximos de venta y alquiler, rebajar el precio en el pago anticipado, facilidades para la compra de casas en arrendamiento y la constitución de parque públicos de alquiler social.

Por otro lado, y de carácter temporal, también se amplían las ayudas para la autorización para ampliar el periodo de amortización de préstamos hipotecarios, facilitar el arrendamiento de viviendas, la no obligación de devolución de las ayudas que han recibido en caso de subasta y facilitar la ocupación de viviendas cuando sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales.