Los protagonistas de 'Friends' 'a la fresca' o Marty McFly en los coches chocones, "invitados inesperados" de los veranos salmantinos

Los protagonistas de 'Friends' charlan con dos señoras sentadas a la puerta de su casa del pueblo. Todos han 'salido a la fresca' en una calurosa tarde de verano. Phoebe lleva una camiseta de Naranjito, Chandler devora un sandwich helado... Podría ser una escena real de cualquier municipio salmantino, pero es una imagen generada por el artista Agu Méndez con la ayuda de la Inteligencia Artificial y sus recuerdos de infancia en la provincia charra.

Agu Méndez también ha metido a los protagonistas de 'Los Goonies' en el maletero de un Fiat Panda, mientras que los de 'Regreso al futuro' -Marty McFly y Doc Brown- disfrutan de los coches chocones en la ferias. Todos ellos son "invitados inesperados, o más bien soñados" de los veranos que el artista disfrutó en su infancia a finales de los 80 entre Málaga y Salamanca, lugar de procedencia de sus padres, como reconoce en sus redes sociales.

De sus veranos en Málaga se desprenden otras imágenes: Leonardo DiCaprio montando en bici por La Carihuela, Julia Roberts subiendo a un autobús de la EMT, Mia Wallece bailando flamenco con Vincent Vega ('Pulp Fiction') a las palmas en un bar, Nicolas Cage cargando con dos cajas de cervezas por la playa... Todas ellas están cargadas de realismo y nostaliga.

"Hay nostalgia cuando de alguna manera, más allá de que Leonardo Dicaprio no estuvo en La Carihuela paseando en bici, sientes que esa foto la tienes tú", afirma en una entrevista concedida a Carlos del Amor, periodista de TVE. Su primer paso fue soñar la idea para, posteriormente, investigar y adiestrar a la Inteligencia Artificial con el estilo de los fotógrafos de la época.

El trabajo de Agu Méndez ha tenido una gran repercusión en redes sociales como Instagram, donde acumula miles de 'me gusta' y comentarios de felicitación. "Qué pasada, me encanta. Que recuerdos tan bonitos", mantiene una usuaria.