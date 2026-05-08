Protesta silenciosa por las plantas de biometano cercanas a Salamanca en el pleno

Un grupo de vecinos de Villamayor de Armuña integrantes de la Plataforma Cuidemos Villamayor que se ha movilizado para evitar la implantación de plantas de biometano junto a la localidad ha realizado una protesta silenciosa en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca de este viernes.

Con camisetas reivindicativas con el lema “Stop Olores”, un grupo de vecinos ha accedido al salón de plenos como público recordando que la capital salmantina será una de las afectadas directas por los olores que emitirán las plantas de biometano y biogás que se planean en la zona de Gudino, muy cerca de la capital charra.

Los vecinos han asistido como público para escuchar el debate de una moción para pedir la protección de los entornos escolares y la reducción de la contaminación y los malos olores industriales. Cabe recordar que hace unos días Ecologistas en Acción publicó unj estudio que aseguraba que los entornos escolares de Salamanca suspenden en la calidad del aire, y que, según la plataforma, empeorará con la puesta en marcha de los proyectos que están en tramitación en Doñinos de Salamanca.

De hecho, la plataforma recogió 1.500 alegaciones contra este proyecto y está en coordinación con otros municipios afectados por la implantación de este tipo de plantas como Machacón, Babilafuente, Castellanos de Villiquera o San Pedro de Rozados, entre otros.