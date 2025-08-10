Protocolo PAS: qué hacer si presencias un accidente y por qué socorrer no es lo primero

"En caso de accidente no te precipites en acudir en auxilio de las víctimas". En el momento del año con más desplazamientos, la Guardia Civil quiere recordar cuáles son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para no protagonizar un accidente de tráfico, pero también qué medidas tomar en caso de presenciar uno.

Ayudar a las posibles víctimas no debe ser el primer paso, tal y como recuerda la benemérita en sus redes sociales. El protocolo PAS es claro: proteger, avisar y socorrer. "Lo primero es alertar al resto de usuarios de la vía para evitar que otros vehículos se vean implicados" y "lo más importante es tu seguridad y la del resto de usuarios".

PROTEGER. De hecho, primero es la autoprotección: aparca lo mejor posible y haz uso del chaleco reflectante. Después, coloca en la zona triángulos de preseñalización y enciende las luces de emergencia o las de posición. Pero recuerda que no debes acercarte a un coche en llamas, así como debes observar si transportaba mercancías peligrosas.

AVISAR. Llamar a los servicios de emergencia (112). A ellos debes facilitarles la localización del accidente todo lo detalladamente posible (calle, número, si la vía es de doble sentido, etc.), el número de heridos y su estado (si hay personas insconscientes, sangrando, etc.) y, en el caso de que las haya, sus circunstancias especiales (personas atrapadas, mercancías peligrosas, caída al agua, etc.). También las características del vehículo y no cuelgues hasta que emergencias de lo pida.

SOCORRER. Es prioritario que seas cuidadoso para no agravar posibles daño. Permanece cerca de los heridos, tranquilizándolos en la medida de lo posible, y, solo en caso de saber realizarlos correctamente, realiza los primeros auxilios que necesiten. Pero, como norma general, no muevas a los heridos ni los saques del vehículo; no les des comida, bebida o alimentos; no los traslades; en caso de ser un motorista, no le quites en caso. Tampoco te marches hasta que los servicios de emergencias así te lo indiquen.