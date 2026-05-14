Las próximas monedas de colección que verán la luz llevan el dibujo de personajes emblemáticos como Mortadelo, Filemón, Otilio o Pepe Gotera

La próximas monedas de colección que verán la luz llevan el dibujo de personajes tan emblemáticos y conocidos como Mortadelo y Filemón o Pepe Gotera, que han acompañado a varias generaciones.

Se trata de una iniciativa que parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para homenajear a Francisco Ibáñez Talavera por el 90 aniversario de su nacimiento, uno de los historietistas más emblemáticos de España, perteneciente a la Escuela Bruguera y creador de series y personajes icónicos como Mortadelo y Filemón, 13, Rue del Percebe, Rompetechos, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, y La familia Trapisonda.

Tal y como figura en el BOE, la intención es que estas monedas se pongan en circulación en este 2026, en el segundo cuatrimestre, bajo el sello 'Colección Personajes de Francisco Ibáñez'.

La emisión se compone de nueve piezas con un valor de 1,5 euros que son monedas de cobre recubierto de plata de 999 milésimas, con un peso de 25,8 gramos y un diámetro de 38,75 mm, y con el canto liso.

En el anverso de todas las monedas se reflejará un autorretrato de Francisco Ibáñez junto a su firma, la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2026.

En el reverso de las piezas se reproducirá una imagen en colores del personaje Mortadelo, Profesor Bacterio, Rompetechos, Filemón, Ofelia, Pepe Gotera, Superintendente Vicente, El Botones Sacarino y Otilio.

El número máximo de piezas que se acuñen para cada uno de los motivos será de 10.000 unidades y el precio inicial de venta al público de cada una de ellas será de 23,97 euros sin IVA.