El próximo viernes 3 de octubre habrá huelga de médicos contra el borrador de Estatuto Marco

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado de que el próximo 3 de octubre hay convocada una huelga de médicos contra el borrador de Estatuto Marco que afectará a toda España. Unas movilizaciones que, según dicta el Colegio de Médicos de Salamanca, están dirigidas para todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, médicos y facultativos de todo el Estado español a quienes sea aplicable directa o supletoriamente la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Esta huelga se trata de la segunda jornada que va a producirse después después de que el Ministerio de Sanidad no haya llevado a cabo ningún nuevo acercamiento a los convocantes del paro indefinido. Unas protestas por el personal médico que afectarán directamente a los pacientes, sobre todo de cara a esta fecha del 3 de octubre, donde los manifestantes quieren que se reconozca sus particularidades profesionales y se garantice "unas condiciones laborales dignas y sostenibles", por las guardias de 24 horas y por legalizar trabajar 48 horas semanales de media, sin límite, según recoge la Agencia Europa Press.

Hace tres días más de 350 delegados de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) se concentraron frente al Ministerio de Sanidad para seguir mostrando su rechazo al borrador de Estatuto Marco que quiere aprobar el gabinete que dirige Mónica García, donde indicaron que este último borrador no sólo ignora las demandas del colectivo sino que además suprime derechos y garantías de los trabajadores de la sanidad pública, como la referencia al descanso semanal de 36 horas o la obligación de retribuir la hora de guardia al menos de igual manera que la hora ordinaria.

También se apunta que para los dos sindicatos médicos, el nuevo borrador elimina algunos elementos "inaceptables" del anterior e introduce ciertos avances, pero estos son "limitados" y "puramente cosméticos", de forma que no tienen trascendencia práctica y "mantienen situaciones de maltrato y discriminación" hacia los facultativos. Además, los sindicatos dejan abierta la posibilidad de extender el paro a otros días e incluso plantearlo como indefinido.