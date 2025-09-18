Los próximos cambios para los profesores de Salamanca y la posible guerra por un nuevo Estatuto Docente

Si el Estatuto Marco ha traído cola durante los últimos meses ante una falta de acuerdo entre sindicatos y Ministerio de Sanidad, todo indica que en las próximas semanas y meses podría haber un nuevo candidato que podría traer dolores de cabeza, de nuevo, al Gobierno de España, el Estatuto Docente, una serie de reglas generales a nivel estatal que lograría reforzar el empleo entre los profesores del país.

Recientemente, se producían concentraciones en España en pro de garantizar las funciones laborales de los profesionales sanitarios, incluyendo a Salamanca entre las ciudades que se sumaron a las protestas, y de momento, la falta de acuerdo ante las exigencias de los propios docentes y los representantes sindicales, ha hecho que se tenga que replantear ese deseado Estatuto Docente.

Durante el miércoles, 17 de septiembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba las diferentes medidas que podrían mejorar la situación profesional de los profesores y profesoras del país, donde, como encabezado entre los cambios, se encontraban la rebaja de las ratios, reducción de horas y menos carga lectiva.

En este caso, CSIF ha sido muy claro, y ha expuesto que “estos cambios se van a realizar por las presiones que han ejecutado los mismos”. Ante esto, y no contentos con estas únicas medidas, han expuesto que se tiene que salir a las calles por “exceso de ratios, falta de recursos, exceso de temporalidad, problemas en la adjudicación de nuevas incorporaciones, exceso de burocracia, deficiencias en las infraestructuras y atención a la diversidad del alumnado”, entre otras cuestiones.

El próximo martes, 23 de septiembre, tendrá lugar una reunión entre sindicatos y Ministerio de Eduación en el que se tratará punto por punto esta problemática, que en caso de que se llegara a un acuerdo, cambiaría totalmente la docencia tal y como la conocemos, sobre todo para los trabajadores públicos y los que se encuentran en instituciones privadas. De este modo, CSIF ha exigido que “un pacto de Estado que mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo”.

En España, la falta de profesores ha puesto en alerta a los sindicatos, donde existe un déficit de más de 44.400 docentes, en donde existe, además, una interinidad de 32,41 por ciento de los mismos, superando por cuatro lo estipulado por Bruselas, que se situaría en el 8 por ciento.

La próximas medidas que se pedirán de cara a realizar un Estatuto Docente que beneficie a los trabajadores serán: un pacto educativo que aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema, mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea, aumento de retribuciones del profesorado, recuperación del poder adquisitivo perdido (un 20% en la última década), subida de niveles y adaptación de los cuerpos docentes., reducción de ratios y horario lectivo, modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente, normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación, y acceso a la universidad con prueba única para todo el territorio.