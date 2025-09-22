El proyecto europeo INNO4CFIs celebra un taller sobre agricultura regenerativa de carbono en Salamanca

El proyecto europeo INNO4CFIs, que promueve la agricultura de carbono regenerativa, ha celebrado su segundo taller en Salamanca. El evento reunió a 14 socios de ocho países europeos con el fin de alinear las propuestas del proyecto con las necesidades de la región de Castilla y León.

El objetivo principal de INNO4CFIs es permitir a agricultores y ganaderos generar y comercializar créditos de carbono y biodiversidad. La plataforma tecnológica, verificada a través de Blockchain, está diseñada para que el proceso sea accesible a pequeñas y medianas empresas, diferenciándose de otros modelos internacionales.

El proyecto cuenta con 'Living Hubs' o laboratorios experimentales en Italia, Grecia, Bélgica y España. El caso español, liderado po una granja de Castrillo de la Guareña (Zamora), integra ganadería con energías renovables y la plantación de más de 3.000 árboles, demostrando la importancia de modernizar el campo con tecnología para garantizar la viabilidad del sector.

Además, el programa ha abierto una convocatoria para su Programa de Aceleración, con el objetivo de ayudar a pymes y start-ups a escalar sus proyectos de almacenamiento de carbono y conectarlas con inversores europeos. Entre los desafíos a superar se mencionan la burocracia, la inversión inicial y la falta de conocimiento sobre casos de éxito. No obstante, los expertos subrayan que las buenas prácticas ambientales pueden generar beneficios económicos y contribuir a la supervivencia del sector primario.