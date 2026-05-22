El proyecto extraescolar de Salamanca que crea toda una banda musical

Los proyectos extraescolares se siguen sucediendo en los distintos contextos educativos de Salamanca. Si hace unos días se mostraba el trabajo realizado por Elvira Rivas, directora de teatro salmantina, realizando una obra contra el bullying y el ciberbullying, en esta ocasión es el turno de la creación de una banda de pop rock en el IES Vaguada de la Palma. Este proyecto es un trabajo conjunto de profesores y alumnos que, poniendo a disposición su tiempo y habilidades musicales, ha dado lugar a un grupo musical de unos 20 componentes.

Tal y como explica Laura Oliete, una de las profesoras integrantes, se reúnen en el instituto cada martes por la tarde a modo de actividad extraescolar desde principios de curso. Allí ponen en común sus propuestas musicales y practican de manera libre y distendida, en un espacio que “sirve para dar rienda suelta a la creatividad grupal así como para reforzar el vínculo entre los distintos miembros de la comunidad educativa”.

La docente del centro ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “muchos de los alumnos pertenecen al Conservatorio Profesional de Salamanca”, lo que, además, aporta una mayor calidad musical al grupo y permite a los estudiantes desenvolverse en un entorno alternativo al clásico.

La implicación de los alumnos en el proyecto es tal, que el grupo cuenta con su propio equipo de diseño encargado de crear el logo de la banda, así como un equipo de marketing, quienes llevan meses dando visibilidad al proyecto en redes sociales. Gracias a ambos, la “Vaguada Band” ahora cuenta con su propio merchandising, cuya venta destinarán a financiar el alquiler del Auditorio Fonseca, en el que presentarán el resultado de todo el proyecto el próximo 5 de junio.

El concierto del día viernes, 5 junio, permitirá a todos los miembros de la comunidad educativa del IES Vaguada de la Palma disfrutar de dos horas de música, producto de todo un curso de trabajo conjunto. Además, el público podrá ver también el resultado de las clases de salsa y bachata que han tenido lugar en los “Recreos Latinos” de manera ininterrumpida desde principio de curso, y que tan buena acogida han tenido dentro del centro.