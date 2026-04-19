Proyecto Hombre Castilla y León y Manuel Muiños reciben este martes el Premio de los Valores Humanos y Sociales

El Premio de Castilla y León a los Valores Humanos y Sociales es uno de esos galardones con un olor especial. No es para menos, cuando Manuel Muiños, presidente de Proyecto Hombre Castilla y León y vinculado desde hace décadas a Salamanca, de donde es hijo adoptivo desde 2022, cogerá el testigo de la anterior premiada, María Caamaño Múnez.

La gala se celebrará este martes, 21 de abril, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, con un acto de entrega de premios donde se reconocerán el talento, el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de diferentes personalidades y entidades.

El acto sirve de antesala al Día de Castilla y León, que contará también con la actuación de Cristina Llorente, Guadalupe Lancho y Raúl Olivar. Como no podía ser de otra forma, el Nuevo Mester de Juglaría también deleitará a los asistentes, además de recoger el Premio Castilla y León de las Artes.

En sus diferentes categorías, los Premios Castilla y León 2025 han recaído en: Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación; Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras; Germán Vega García-Luengos, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades; Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte, su destacada trayectoria internacional, que incluye la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en natación sincronizada por equipos, así como varios títulos europeos y al Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia.

El momento especial para Salamanca llegará de la mano de Manuel Muiños, quien recogerá el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales por “su destacada labor en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones, así como su compromiso con la sociedad” al mando de Proyecto Hombre Castilla y León.