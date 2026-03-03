Proyecto Hombre, reconocida con el premio autonómico a los Valores Humanos y Sociales

Proyecto Hombre de Castilla y León ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025 por su labor en la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones. El jurado destacó “su perseverante trabajo, la trayectoria de sus centros en la región desde los años noventa, su enfoque centrado en las familias y su capacidad de adaptación a los nuevos retos de las adicciones, incluyendo los comportamientos adictivos como el juego, las compras o el uso de pantallas”.

El galardón se concede de forma compartida a las cinco entidades que integran Proyecto Hombre en Castilla y León: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León), todas ellas reconocidas por su trabajo altruista en favor de la dignidad, integración y calidad de vida de las personas con adicciones.

El Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales reconoce cada año a personas o entidades que contribuyen a la consolidación de los valores humanos y sociales en la región. Desde su creación en 2001, han recibido este galardón instituciones y asociaciones de gran relevancia, consolidando la importancia de estas iniciativas en la sociedad castellano-leonesa.