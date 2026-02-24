El proyecto de Salamanca que revolucionará el apoyo de los cuidadores mejorando la salud de las personas dependientes

El alcalde de Salamanca Carbayo ha presentado este lunes el proyecto TRUST, una iniciativa piloto liderada por el Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este lunes, 23 de febrero, el proyecto TRUST, destinado a mejorar el apoyo a los cuidadores de las personas en situación de dependencia y así reducir la carga laboral de los mismos.

La iniciativa se ha presentado en el Centro Municipal Julián Sánchez “El Charro”, siendo uno de los dos proyectos elegidos en España por la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras, financiada por FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Del mismo modo, participan en este proyecto la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Federación de Vecinos de Salamanca y la empresa Khora Urban Thinkers. En total habrá un presupuesto de 5,44 millones de euros de los que 4,4 serán de los fondos FEDER y el resto del consistorio salmantino.

Por otro lado, Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, también ha destacado que este sistema es complejo y facilitará la situación de las personas que velan por la salud de las dependientes, haciendo que el impacto físico sea menor, además de mejorar la valoración social y sanitaria.

Entre las iniciativas que se pondrán en marcha están la instalación de sensores para monitorizar cada una de las situaciones, el uso de la inteligencia artificial para completar de manera automática el Baremo de Valoración de la Dependencia, sistemas automáticos para actualizar los grados de dependencia y situar el propio proyecto como epicentro de la Ciudad del Talento que estará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.