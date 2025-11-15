El proyecto T-APOYO impulsa la autonomía y la inserción laboral de 18 mujeres con problemas de salud mental en Salamanca y la región

El proyecto T-APOYO, de la Federación Salud Mental Castilla y León, inicia una nueva edición dirigida a 18 mujeres con problemas de salud mental o en situación de especial vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su autonomía y facilitar su acceso al empleo. La iniciativa ofrece una “oportunidad real” de capacitación a través de formación especializada en asistencia personal, una figura clave en la promoción de la vida independiente.

Como novedad, este año la formación se estructura en dos cursos oficiales del Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. El primero, Asistencia Personal (50 horas), combinará dos jornadas presenciales el 20 y 21 de noviembre en la sede de la Federación con sesiones online a través de su campus virtual. Tras superar esta fase, las participantes accederán al segundo módulo, Asistencia Personal. Especialización en personas con problemas de salud mental, que incluye una nueva jornada presencial el 17 de diciembre y formación online complementaria.

Según Patricia Quintanilla, responsable del Área de Mujer e Igualdad, el proyecto se basa en la defensa de la vida independiente y en el papel transformador del acompañamiento profesional. T-APOYO reconoce a las participantes como protagonistas activas de su proceso, promoviendo competencias técnicas, autoestima, redes de apoyo y participación comunitaria.

Financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y el Fondo Social Europeo Plus, el programa se ha consolidado como una herramienta eficaz de empoderamiento femenino y acceso al empleo en el ámbito de los cuidados. Las participantes reciben una acreditación final y la posibilidad de incorporarse a la bolsa de empleo de la Federación, ampliando así sus oportunidades reales de inserción laboral.