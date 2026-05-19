Dos proyectos salmantinos llegan a fase final del XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León

Dos proyectos desarrollados en Salamanca han conseguido alcanzar la fase final del XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León. Se trata del diseño del planeamiento urbanístico de Villanueva del Conde y la reforma de la sede salmantina del COAL. Ambos pelearán en sus categorías por hacerse con el un premio que se ha convertido en referencia para el colectivo profesional de la comunidad.

En la categoría de Diseño de Espacios Interiores se encuentra la Reforma de la sede de Salamanca del Colegio Oficial de Arquitectos de León, desarrollada por los arquitectos Miriam Otero García y Pablo Alonso Pérez y por su parte, en la categoría de Planeamiento Urbanístico y Ámbitos de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana se ha clasificado el proyecto de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) con validez de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Villanueva del Conde, redactadas por los arquitectos Pablo Lombardía Trigo, Jorge Garrudo Álamo y Juan Carlos Navarro Pérez.

Los autores galardonados en cada una de las categorías profesionales se darán a conocer públicamente el próximo 18 de junio, fecha en la que se celebrará la gala de entrega de premios en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León.

El jurado del premio se enfrentó a la evaluación de 132 proyectos distribuidos en 9 categorías, constatando el dinamismo y la diversificación de la práctica profesional en la región. En sus conclusiones, el tribunal subrayó "la notable calidad media de las candidaturas y la dificultad de ponderar de manera equitativa propuestas de naturalezas tan dispares, que comprendían desde infraestructuras de gran presupuesto hasta reformas arquitectónicas de carácter mínimo y detallado".

Los premiados serán conocidos en la gala de entrega de premios, integrando a todos los seleccionados bajo el término único de Finalistas. La representación de la provincia de Salamanca se concreta en dos actuaciones singulares: