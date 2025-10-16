La Prueba de Acceso a la Universidad 2025-2026 se desarrollará los días 2, 3 y 4 de junio en Castilla y León

Polémica en torno al examen de Historia de España en el examen de la EBAU

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Castilla y León, que integra a representantes de la Consejería de Educación y las cuatro universidades públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), ha establecido y comunicado el calendario oficial para la convocatoria 2025-2026.

La convocatoria ordinaria de la prueba se celebrará durante los días 2, 3 y 4 de junio. Por su parte, la convocatoria extraordinaria tendrá lugar a finales del mismo mes y principios de julio, concretamente los días 30 de junio, y 1 y 2 de julio.

La Consejería de Educación ha querido transmitir tranquilidad al alumnado, ya que tanto las matrices y modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación de la nueva PAU continuarán exactamente iguales que los aplicados en el curso académico pasado.

Todos los detalles específicos sobre la estructura y el contenido de la prueba están ya accesibles para consulta en el Portal de Educación, brindando seguridad y tiempo de preparación a los estudiantes.

Además, se mantienen las medidas de apoyo diseñadas para los alumnos con necesidades específicas. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán seguir disfrutando de más tiempo para la realización de cada examen.

Asimismo, se adaptarán los criterios de corrección generales para aquellos alumnos que estén diagnosticados con dislexia, disortografía o alguna otra discapacidad similar, asegurando un proceso de evaluación más equitativo.