De la “prueba del talón” al cáncer colorrectal: las novedades clave del sistema sanitario

El Ministerio de Sanidad ha aprobado una amplia actualización de la cartera común del sistema sanitario que refuerza la vigilancia en salud pública y amplía los programas de cribado, según ha recogido Europa Press. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor este martes.

Según EP entre las principales novedades destaca la ampliación de la conocida “prueba del talón”, que pasa a incluir 21 enfermedades congénitas, incorporando nuevas patologías poco frecuentes y mejorando la detección precoz en recién nacidos. Además, se establece la obligación de crear un sistema estatal de seguimiento con informes anuales.

Otra medida relevante recogida por EP es la ampliación del cribado de cáncer colorrectal, que se extiende hasta los 74 años mediante pruebas periódicas, con el objetivo de aumentar la detección temprana y reducir la mortalidad. En el ámbito prenatal, se introduce un nuevo programa de cribado de preeclampsia en el primer trimestre del embarazo, junto con mejoras en la detección de anomalías cromosómicas e infecciones.

La norma también introduce cambios en reproducción asistida, eliminando restricciones para acceder a la fecundación in vitro con óvulos donados en casos de fallo ovárico prematuro. A partir de ahora, el límite se fija en los 40 años, equiparando criterios y reduciendo desigualdades.

En paralelo, se refuerza el sistema de vigilancia en salud pública con redes de alerta precoz operativas las 24 horas y un enfoque más amplio que incluye enfermedades no transmisibles, salud mental o factores ambientales. Asimismo, se impulsa un modelo que tiene en cuenta las desigualdades sociales en salud, según EP.

Por último, la orden redefine la rehabilitación para orientarla a mejorar la autonomía y la calidad de vida de los pacientes, especialmente en enfermedades complejas como la ELA, e incorpora a representantes de asociaciones de pacientes en el Comité Asesor de Genética.