El PSOE propone regular el alquiler habitacional para evitar el hacinamiento en pisos de estudiantes

La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, ha defendido en Salamanca que el Plan Estatal de Vivienda, firmado este mismo jueves por Castilla y León y el Gobierno de España, mejorará la vida de la gente

Casado ha asegurado que este plan no debería considerarse una “imposición”, como ha asegurado el consejero de Medio Ambiente de la Junta tras la reunión “sino una obligación de cualquier gobierno comprometido con la ciudadanía”, asegura que es positiva para la Comunidad y urge a Mañueco para que lo ponga en marcha.

La secretaria de Vivienda regional, que ha mantenido un encuentro con alcaldes y concejales para explicar el plan y sus beneficios para Salamanca, ha asegurado que su partido propone soluciones adaptadas al territorio ya que en la comunidad hay tantas realidades diferentes en materia de vivienda como provincias. “Castilla y León necesita una política de vivienda nueva, útil, valiente y territorializada” ya que en la comunidad hay provincias con gran tensión residencial a otras con un parque de vivienda envejecida y otras en la que hay una falta de oferta útil de viviendas. En el caso de Salamanca ha destacado la competencia entre el alquiler residencial y el de los universitarios que, aunque es estacional, es una realidad que hay que tener en cuenta.

Por eso, ha propuesto la regulación del alquiler habitacional para evitar el hacinamiento y la precariedad, ampliar la oferta de alquiler asequible y estable incentivando el alquiler de larga duración, impulsar vivienda pública destinada a jóvenes mediante convenios y colaboraciones con la Universidad y rehabilitar viviendas”.

A nivel autonómico, ha insistido en que el PSOE apuesta por la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda en el que los Ayuntamientos tengan voz y voto para definir las necesidades de cada mercado local.

Por su parte, David Serrada ha asegurado que la vivienda es una preocupación muy importante para los salmantinos y que el objetivo de la jornada es mostrar a los alcaldes cuales son las principales medidas que incorpora el nuevo plan de vivienda.