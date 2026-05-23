El PSOE de Salamanca aprueba acciones "a favor de la vivienda, la sanidad pública y el refuerzo de los valores de igualdad y respeto"

El Comité Provincial de los socialistas salmantinos, convocado en sesión ordinaria y reunido este sábado en Béjar, ha aprobado varias resoluciones centradas en tres ejes principales: el acceso a la vivienda, la defensa y refuerzo de la sanidad pública y el compromiso de la organización con los valores de igualdad, respeto y convivencia.

Durante este encuentro, la organización ha reclamado a la Junta de Castilla y León “agilidad, diligencia y transparencia” en la aplicación de estas medidas, además de reivindicar que se haga público, “para que todos los ciudadanos lo conozcan”. En la apertura del Comité, el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, apeló a huir de la resignación, el derrotismo y las individualidades para construir, un PSOE de Salamanca “fuerte y útil para los salmantinos y que, desde la calle y no desde los despachos, escuche a la ciudadanía, lleve su voz a las instituciones, y aporte respuestas y soluciones con un proyecto adaptado a la nueva sociedad y los tiempos actuales que vive la provincia”.

En primer lugar, en materia de vivienda, los socialistas salmantinos han mostrado su respaldo al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España, que permitirá a Castilla y León, gestionar 378 millones de euros a través de dieciocho líneas de actuación "destinadas a afrontar la crisis habitacional existente en Salamanca capital, su alfoz y el conjunto de la provincia". Asimismo, el PSOE de Salamanca ha reafirmado su apoyo a la protección permanente de la Vivienda de Protección Oficial para evitar procesos especulativos: "Instamos a las administraciones locales, provincial y autonómica a defender activamente los intereses de sus municipios para que estos recursos generen oportunidades reales".

En el ámbito sanitario, los socialistas salmantinos demandan a la Junta de Castilla y León “que ponga fin a sus vacaciones, asuma sus competencias, y empiece a trabajar en la implementación de medidas urgentes para reducir las listas de espera y reforzar la sanidad pública en la provincia". En este sentido, entre las demandas aprobadas este sábado por el órgano socialista destacan: la exigencia en el cumplimiento de los tiempos máximos de demora para todo tipo de atenciones, así como, una mayor transparencia sobre la situación de las listas de espera a través de los portales públicos del Sacyl. Dicha resolución también reclama soluciones que permitan recuperar el funcionamiento los quirófanos en Béjar y Ciudad Rodrigo y todas las consultas cerradas en los centros sanitarios. En este mismo sentido, el PSOE urge y considera prioritario el refuerzo de las plantillas y la cobertura de vacantes tanto en Atención Primaria como Especializada, con especial atención al medio rural.

Por último, este encuentro ha aprobado una resolución para reforzar el compromiso del PSOE de Salamanca con los valores de igualdad, respeto y convivencia dentro de la organización, impulsando iniciativas que "contribuyan a seguir avanzando en una estructura política basada en la ejemplaridad, la dignidad y el respeto entre compañeros y compañeras".