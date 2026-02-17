Publicada la lista provisional para el sorteo de viviendas en Obispo Sancho de Castilla

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha publicado la lista provisional de solicitudes para las 55 viviendas protegidas en alquiler construidas en el barrio de Pizarrales, en la avenida Obispo Sancho de Castilla.

La promoción, financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha despertado una gran demanda: se han recibido 867 solicitudes. De ellas, 587 han sido admitidas provisionalmente al cumplir con la documentación exigida en las bases y otras dos corresponden únicamente a plazas de garaje. Las 278 solicitudes excluidas podrán presentar alegaciones y subsanar posibles errores entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, ambos inclusive.

Estas 55 viviendas priorizan a personas menores de 36 años, colectivo que representa 428 de las solicitudes presentadas. Además, se reservan dos viviendas para personas con movilidad reducida y una para entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos.

La nueva promoción municipal, con un presupuesto de adjudicación de 5,5 millones de euros, se ubica en una parcela de 1.500 metros cuadrados en la avenida Obispo Sancho de Castilla 20-30. El edificio, distribuido en tres portales de cuatro plantas, alberga 55 viviendas de dos dormitorios con superficies entre 51 y 65 metros cuadrados. Tres de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida, al igual que sus correspondientes plazas de garaje y trasteros.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, se aprobará y publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos al sorteo en la página web municipal y en el Tablón de Edictos.