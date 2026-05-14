Publicadas las ayudas para contratar personas desempleadas o perceptoras del IMV

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo, ha publicado las ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro de cara a contratar personas en situación de desempleo o que sean perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Estas ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plis, tiene la finalidad de destinarse a cualquier tipo de obra social, mientras conste de por medio contratación de forma temporal de las personas que entren dentro de los requisitos.

Por cada contrato que se realice, se podrá percibir hasta 10.000 euros por cada uno de los contratos que se realicen a jornada completa, con una duración que sea igual o que supere los seis meses, independientemente del salario que estipule el convenio por el que se rija la empresa.

El plazo para presentar las solicitudes es de diez días desde que se publique en Boletín Oficial de Castilla y León el extracto de la resolución.