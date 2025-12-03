Publicado el listado con los beneficiarios del Bono Concilia para familias con hijos de entre 0 y 3 años

La lista con las familias beneficiaras de la ayuda de 750 euros a través del Bono Concilia ya se conoce tras su publicación este miércoles en el Bocyl, donde en total se han concedido 12.000 subvenciones por un importe de 9.151.000 euros.

Estas ayudas están dirigidas a las familias con hijos de hasta tres años, con el fin de que puedan hacer frente a los gastos derivados de la conciliación personal, familiar y laboral, y que cubre los costes relacionados con el cuidado de los niños, tanto de una guardería como de un cuidador.

De cara a próximas convocatorias, es importante tener en cuenta que las familias que lo soliciten deben de estar empadronadas en un municipio de Castilla y León. Además, deben acreditar al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o la mutualidad correspondiente durante el curso que fije la convocatoria (si padres y menores están empadronados en un municipio de menos de 20.000 habitantes, ese límite de nivel de renta se recorta un 20 por ciento). En ese aspecto, hay supuestos en los que se aplican bonificaciones para facilitar la percepción de la subvención.

Por supuesto, es una ayuda a la que pueden acceder aquellas familias en la que ambos progenitores, así como tutores, o la persona responsable, en caso de las familias monoparentales, que tengan a su cargo niños nacidos en los tres años naturales previos a la convocatoria.

Las familias solicitantes pueden acceder a la resolución a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.