El pueblo iraní en Salamanca: “Nos matan y nos saquean por librar su guerra santa”

El pueblo iraní alza la voz en Salamanca por la libertad y la democracia

El pueblo iraní residente en Salamanca ha salido a las calles en pro de protestar por sus derechos y por una democracia real en Irán. Una batalla que se lleva dando desde hace años y donde se han alcanzado grandes cimas en las últimas semanas con protestas masivas en las calles por la “libertad y una vida digna”.

En esta ocasión ha sido en la Plaza Mayor, para así hacer conocer a los viandantes que está lucha no puede quedar invisibilizada, a la par que aunar fuerzas en pro de conseguir unos derechos básicos.

Nilufar Saberi, activista iraní, llegada de Madrid para apoyar las protestas en Salamanca, ha explicado varios puntos para entender qué es lo que está ocurriendo en el país iraní, donde se intenta reprimir a aquel que protesta y donde “saquean todo lo que hay para librar su guerra santa”.

La propia Saberi ha expuesto que “la gente muere por beber agua contaminada, la contaminan ellos mismo para matar a los ciudadanos”, indicando que la problemática está al alza y que todo aquel que vaya en contra del régimen, será “asesinado a disparos en la propia calle”.

Asimismo, ha indicado que “Salamanca tiene que despertar. Nos confundamos la fe de las personas con la ideología extremista. Necesitamos que la ciudadanía se eche a las calles en apoyo al pueblo iraní”.

Del mismo modo, también ha puesto sobre la mesa otro de los grandes problemas que se está dando en Irán, la falta de recursos en las familias que lleva a “vender órganos. Vas al hospital y ves carteles de que se venden riñones, córneas, y más órganos. Donde hay hambre, es donde empieza la compraventa de seres humanos”.

A la gente también se ha pedido otro hecho claro, que “no confunda religión y fe con los extremistas islamistas”, dejando claro que son dos puntos muy diferentes que se tienen que llegar a distinguir.

Como ejemplo, también ha expuesto que cientos de personas, para comprar pan y poder comer este alimento básico, tienen que pagarlo a plazos por la extrema pobreza que se está viviendo en el país. Además, también ha dejado claro que “hace 50 años, si todo hubiera seguido como en esa época, seríamos uno de los países más avanzados”.

Para concluir, ha expuesto en la Plaza Mayor las frases de lucha y resiliencia, al grito de “Viva Irán libre”, “No a la teocracia y sí a democracia” y que “está tiene que ser la última batalla que se libre, sea como sea”.