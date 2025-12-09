Dónde puedes donar sangre en Salamanca esta semana

La donación de sangre no entiende de días señalas. También en diciembre, a vísperas de la Navidad, es clave la solidaridad. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes donar esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este martes 9, el autobús de donación se ubicará en el aparcamiento del Edificio 3, en el número 30 de la calle Hoces del Duratón de la capital charra. Será 8:45 a 14:15 horas.

También este miércoles 10, el autobús de donación se pondrá en marcha: estará en el kilómetro 0 de la carretera CL-517 de 8:45 a 14:15 horas.

En cambio, este jueves 11 podrás acercarte al pasillo principal del Hall del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Como los días anteriores, será en la franje entre las 8:45 y las 14:15 horas cuando podrás donar.

Los bejaranos tampoco tenéis excusa, pues el Hospital Virgen del Castañar estará disponible como punto de donación este viernes 13. Será de 9:30 a 13:30 horas en la Sala Formación, en la primera planta.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te gustará saber que esta segunda semana de diciembre dispone del horario de tarde. Podrás votar en el hospital de las 15:00 a las 21:30 horas.

A excepción del miércoles que, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 21:30 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, a otra persona puede salvarle la vida. Nunca lo olvides.