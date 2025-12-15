Dónde puedes donar sangre en Salamanca esta semana

La donación de sangre es una muestra de solidaridad vital. También clave en diciembre, a vísperas de la Navidad, pues su necesidad no entiende de fechas. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes donar esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este lunes 15, el autobús de donación se ubicará la plaza de Los bandos. Será de 15:45 a 21:15 horas.

También durante el unes, se podrá donar en Cantalpino, en concreto en el Centro Cívico (Hogar del Jubilado), en la plaza de España, de 16:15 a 20:45 horas.

Mientras, el martes 16, será el Centro de Salud del municipio de Linares de Riofrío el que acoja la campaña de donación, en horario de 16:15 a 20:45 horas.

En Aldeatejada, podrá donarse sangre este miércoles 17 de diciembre. Será en su Consultorio Médico, en el número 1 de la calle Alegría, y de 16:00 a 21:00 horas.

El jueves 18, la donación de sangre saldrá del hospital, pero se quedará en la capital. El gimnasio del CEIP Rufino Blanco acogerá la campaña desde las 15:45 hasta las 20:00 horas.

Pero, para culminar la semana, el viernes 19 de nuevo podrá donarse fuera de Salamanca. En concreto, en Los Santos, en el Salón de Actos de su Ayuntamiento de 16:30 a 20:30 horas.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te gustará saber que esta segunda semana de diciembre dispone del horario de mañana. Podrás donar en el hospital de las 8:00 a las 15:00 horas.

A excepción del miércoles que, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 21:30 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, a otra persona puede salvarle la vida. Nunca lo olvides.