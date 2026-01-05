Dónde puedes donar sangre en Salamanca esta semana

La donación de sangre es una muestra de solidaridad vital. Porque su necesidad no entiende de fechas, es por eso que también la opción de donar existe incluso en temporada navideña. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes donar esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este lunes 5, el autobús de donación se ubicará la plaza de Los bandos. Será de 08:45 a 14:15 horas.

También el 5 de enero se podrá donar en La Fuente de San Esteban, en concreto en el centro de salud ubicado en la plaza de España y en horario de 16:15 a 20:45 horas.

El miércoles 7 de enero, otro municipio salmantino será el habilitado para donar. En este caso, Cabrerizos, en su centro médico y de 17:00 a 20:00 horas.

Mientras, el jueves 8, la campaña de donación la acogerá el hall principal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde las 8:45 hasta las 14:15 horas.

La Cofradía Hermandad Dominicana de Salamanca también se prestará como espacio para donar: de 09:00 a 14:00 horas este sábado 10 de enero. Está en el númeo 27 de la Marquesa de Almarza.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te gustará saber que esta segunda semana de enero dispone de un horario distinto:

El lunes 5 de enero podrás donar en horario de mañana, de 8:00 a las 14:30 horas.

El miércoles, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

Mientras que el jueves y el viernes, 8 y 9 de enero, su horario será de tarde, desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, a otra persona puede salvarle la vida. Nunca lo olvides.