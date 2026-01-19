Dónde puedes donar sangre en Salamanca esta semana

La donación de sangre es una muestra de solidaridad vital muy necesaria que no entiende de fechas ni de cuestas de enero. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes hacerlo esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este lunes 19 de enero, el autobús de donación se ubicará la plaza de Los bandos. Será de 15:45 a 21:15 horas. Al mismo tiempo, también se podrá donar ese lunes en la Sala de Salud Laboral INSS Y TGSS Plaza de Canalejas, de 09:00 a 14:00 horas.

Ya este martes 20 de enero, quien acoja un punto móvil de donación será el Ayuntamiento de Villares, desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.

En el caso de los que quieran donar este miércoles 21, podrán hacerlo en el Centro de Salud de Guijuelo, también en horario de tarde, de 16:15 a 20:45 horas.

Será Lumbrales el municipio en el que, de 17:00 a 20:00 horas, se pueda donar sangre este jueves 22.

Y para terminar con la semana, este viernes 23 el Edificio Sociocultural (en sus Salas 1 y 2) de Santa Marta de Tormes también acogerá esta actividad solidaria. Su horario será de16:00 a 20:30 horas.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te gustará saber que ahora dispone del horario de mañana y de tarde.

Lunes y martes puedes donar desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

El miércoles, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

A jueves y viernes les corresponde el turno de tarde, entre las 15:00 y las 22:00 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, a otra persona puede salvarle la vida. Nunca lo olvides.