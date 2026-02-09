Dónde puedes donar sangre en Salamanca esta semana

La donación de sangre es una muestra de solidaridad vital muy necesaria que no entiende de fechas ni de cuestas de enero. Si quieres colaborar en Salamanca, estos son los lugares en los que puedes hacerlo esta semana.

En primer lugar, los puntos móviles. Este lunes 9 de febrero, podrás donar en la 2ª Planta de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca. Será de 9:00 a 14:00 horas.

También durante el lunes, se podrá donar en la Plaza de los Bandos, con uno de sus autobuses, de 15:45 a 21:15 horas.

Mientras, el martes 10, será el Centro de Salud del municipio de Peñaranda de Bracamonte el que acoja la campaña de donación, en horario de 16:15 a 20:45 horas.

De nuevo en la capital, podrá donarse sangre este miércoles 11 de febrero en el IES Martínes Urribarri; será de 10:00 a 13:00 horas. Y también en la Escuela Oficial de Idiomas, de 16:00 a 21:00 horas.

El jueves 12, la donación de sangre volverá a salir de la capital. El centro de la salud de Ciudad Rodrigo acogerá la campaña desde 16:30 a 20:30 horas.

Para culminar la semana, el viernes 13 podrá donarse en el consultorio médico de Villamayor de 16:00 a 21:00 horas.

Punto fijo de donación

En caso de que quieras optar por el punto fijo de donación, en el Hospital Virgen de la Vega, te gustará saber que ahora dispone del horario de mañana y de tarde.

Lunes y martes puedes donar desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

El miércoles, como ya viene siendo tradición, estará abierto a donantes durante todo el día: desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

A jueves y viernes les corresponde el turno de tarde, entre las 15:00 y las 22:00 horas.

Tu solidaridad, lo que para ti pueden ser solo unos minutos y unos mililitros de sangre, a otra persona puede salvarle la vida. Nunca lo olvides.