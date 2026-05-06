¡Ya puedes inscribirte en el V Torneo Social de Golf La Valmuza Golf Salamanca en favor de la Asociación Española contra el Cáncer!
El evento se celebrará del 8 al 10 de mayo con precios especiales para socios de La Valmuza y siendo gratuito para abonados a la AECC
Ya está abierto el plazo de inscripción para el torneo que se celebrará en el Campo de Golf de La Valmuza del 8 al 10 de mayo de 2026. Un evento en favor de la Asociación Española contra el Cáncer donde lo destinado irá a la investigación y desarrollo de la propia entidad y así poder llegar a más y más personas.
El programa promete no dejar a nadie indiferente, donde a partir del próximo viernes, 8 de mayo, estará el concurso de Approach en el Hoyo 9 con cinco tiros y el concurso de PUTT, donde los ya inscritos podrán aòrtar diez euros y lo no inscritos 15 euros para participar en el torneo, donde posteriormente tendrá una invitación a una barbacoa. En esto último, podrá unirse un acompañante con una entrada a 7 euros.
Para el 9 de mayo, será el turno de otra barbacoa mientras que el 10 de mayo se realizará la entrega de premios y la comida popular.
Los socios tendrán inscripción gratuita, mientras que para abonados a La Valmuza habrá precios especiales de 30 euros para la Valmuza Ilimitada y 35 euros para el General. Para aquellos que no estén abonados, el precio será de 45 euros con correspondencia y de 55 euros sin correspondencia.
Del mismo modo, habrá una fila cero donde se podrá realizar cualquier tipo de aportación, ya sea a través de una transferencia bancaria en ES1930 1601 6011 1416 2416 4119 20, o a través de un bizum con el código 11244.
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