¡Ya puedes inscribirte en el V Torneo Social de Golf La Valmuza Golf Salamanca en favor de la Asociación Española contra el Cáncer!

V Torneo Social de Golf La Valmuza Golf Salamanca en favor de la Asociación Española contra el Cáncer

Ya está abierto el plazo de inscripción para el torneo que se celebrará en el Campo de Golf de La Valmuza del 8 al 10 de mayo de 2026. Un evento en favor de la Asociación Española contra el Cáncer donde lo destinado irá a la investigación y desarrollo de la propia entidad y así poder llegar a más y más personas.

El programa promete no dejar a nadie indiferente, donde a partir del próximo viernes, 8 de mayo, estará el concurso de Approach en el Hoyo 9 con cinco tiros y el concurso de PUTT, donde los ya inscritos podrán aòrtar diez euros y lo no inscritos 15 euros para participar en el torneo, donde posteriormente tendrá una invitación a una barbacoa. En esto último, podrá unirse un acompañante con una entrada a 7 euros.

V Torneo Social de Golf La Valmuza Golf Salamanca en favor de la Asociación Española contra el Cáncer

Para el 9 de mayo, será el turno de otra barbacoa mientras que el 10 de mayo se realizará la entrega de premios y la comida popular.

Los socios tendrán inscripción gratuita, mientras que para abonados a La Valmuza habrá precios especiales de 30 euros para la Valmuza Ilimitada y 35 euros para el General. Para aquellos que no estén abonados, el precio será de 45 euros con correspondencia y de 55 euros sin correspondencia.

Del mismo modo, habrá una fila cero donde se podrá realizar cualquier tipo de aportación, ya sea a través de una transferencia bancaria en ES1930 1601 6011 1416 2416 4119 20, o a través de un bizum con el código 11244.