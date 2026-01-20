Ya puedes solicitar el voto por correo en Salamanca para las elecciones de Castilla y León

El voto por correo ya se puede solicitar en toda España, tal y como ha comunicado Correos para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. Los electores que lo deseen, podrán realizar la petición del certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León hasta el 5 de marzo, este también incluido.

Para poder votar es imprescindible la obtención del certificado y se puede solicitar tanto de manera presencial como de manera telemática a través de la web www.correos.es.

De manera telemática, se debe acreditar mediante autenticación y firma electrónica, con cualquier sistema de identificación reconocido por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico.

De manera presencial se puede realizar en todas las oficinas de España, hecha personalmente por cada elector, y acreditada por certificación médica en el caso de las personas con discapacidad.

Por otro lado, para agilizar trámites han recomendado en esta última opción pedir cita previa. Por último, el plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo de 2026.