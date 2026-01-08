El Puente Romano y su deficiencia más grave: "Padece problemas de humedad desde hace muchos años y en cualquier época"

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca alerta sobre el estado de conservación del Puente Romano. "Padece problemas de humedad desde hace muchos años y en cualquier época", señala. La parte más afectada es la más antigua, la que se encuentra más cerca del casco histórico de la ciudad, en la margen derecha del río Tormes.

La asociación denuncia que se trata de la deficiencia más grave que arrastra la construcción y, por ende, debe ser más prioritaria que la actuación estética que defiende el consistorio en la cara interior de los preptiles. Así se lo hizo saber el pasado 17 de diciembre, en el transcurso del Consejo Sectoria de Medio Ambiente y Urbanismo: "Bien podría haberse hecho hace muchos años".

"No aceptamos excusas ni relativizamos este problema, como fue la contestación recibida en el citado órgano de participación habilitado por el Ayuntamiento de Salamanca", recuerdan. De hecho, tildan de "necesaria, deseable y aplaudida" la actuación por la pérdida del mortero, que oculta canalizaciones y protege la piedra.

Puente Romano | Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio

Otras intervenciones que defiende son las "concernientes" a la imagen y divulgación del Puente Romano, como la sustitución de la iluminación artística del monumento "por una más discreta y eficiente" y la revisión de la cartería explicativa, que sufre daños y da "muestras de abandono".

"No deja de sorprender que Salamanca, ciudad turística de interior, que cada año bate récord de visitantes, carezca de partidas económicas suficientes para mantener el patrimonio histórico-artístico", concluye la asociación.