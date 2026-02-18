El Puente Romano de Salamanca se 'apaga' por "una cuestión de seguridad"

Quienes paseen o conduzcan cerca del Puente Romano de Salamanca durante este miércoles comprobarán que el monumento carece de su ilumunación habitual. Se trata de "una cuestión de seguridad por la subida del nivel del agua", señalan fuentes municipales a este medio.

Las lluvias que ha registrado la capital durante los últimos días han propiciado el aumento del caudal del río Tormes y que algunos focos y el sistema eléctrico del Puente Romano estén cubiertos por agua. "Por precaución se ha apagado", reiteran.

Cuando el Tormes regrese a su cauce habitual, el sistema y el cableado que sirven para iluminar el monumento se revisarán. "Una vez se compruebe que no ha sufrido daños y está todo correcto, se volverá a encender", señalan.

El Puente Romano no es el único que se ha apagado por seguridad, ya que la crecida del río también obligó a prescindir de la iluminación del viaducto de Juan Carlos I.