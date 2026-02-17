El Puente del Soto será restaurado en un plazo de tres meses si se concede la ayuda

La Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Salamanca ha dado un paso clave para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad al aprobar el expediente para solicitar una subvención destinada a la rehabilitación del Puente del Soto.

La ayuda se enmarca en la Orden de 9 de diciembre de 2025 que convoca subvenciones del ‘Programa 2% Cultural’ del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 499.324,43 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El Ayuntamiento ha solicitado una financiación del 50% (249.662,21 euros) y se compromete a aportar la cantidad restante si el Gobierno de España concede la subvención.

Construido en 1556 entre los conventos de las Dueñas y de San Esteban para salvar el cauce de un arroyo que desembocaba en el río Tormes, el Puente del Soto logró conservarse tras la desaparición de muchas estructuras medievales a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Con la apertura de la Gran Vía y la transformación del antiguo lecho en vía de tráfico rodado, el puente se adaptó a nuevas funciones urbanas, convirtiéndose en un elemento singular del patrimonio salmantino.

La intervención tiene como objetivo principal eliminar las patologías existentes en la bóveda y en los muros próximos, especialmente los que dan a la plaza de San Esteban. Se actuará para frenar las filtraciones de agua que afectan tanto a los muros como a las dovelas de la bóveda, eliminando el aporte de agua al subsuelo y rebajando el nivel freático.

Entre las actuaciones previstas destacan la ejecución de arquetas de bombeo, un sumidero lineal oculto para evacuar aguas pluviales, nuevas soluciones de impermeabilización y drenaje, la instalación de un colector de recogida de aguas, la reorganización de arquetas eléctricas, la reinstalación de la iluminación, la limpieza no agresiva de los paramentos, la restitución de un pináculo desprendido y la aplicación de tratamientos consolidantes en los sillares.

Para llevar a cabo las obras será necesario levantar los pavimentos actuales, que posteriormente serán restituidos con el mismo acabado, reutilizando el mayor número posible de baldosas. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca garantizar la conservación estructural y estética de uno de los elementos históricos más singulares del entorno de la plaza de San Esteban.