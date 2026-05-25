Las puertas del hospital de Salamanca vuelven a ser escenario de protesta para reclamar la reclasificación de los técnicos medios y superiores

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca

Las puertas del Hospital de Salamanca ha vuelto a ser escenario de huelga por parte de trabajadores del hospital para exigir el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado en 2022 entre el Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales más representativas de UGT Y CCOO, que recogían de manera clara la reclasificación de los técnicos medios y superiores.

Con la reclasificación, lo que piden estos profesionales es que el técnico medio que ahora mismo está en el Grupo C2 pase al Grupo C1 y los técnicos superiores que ahora mismo están en el C1 pasen al grupo B. Lo que implica la subida de nivel es una subida de retribuciones inmediatas al tener unas cualificaciones que no son acordes con la remuneración que ahora mismo están obteniendo.

Trasladando esta situación a nivel económico, estaríamos hablando de unos 200 euros de más en los casos de técnicos medios que pasan a superiores y de alrededor de 400 euros mensuales en los técnicos superiores que pasan al Grupo B.

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca | Andrea Mateos

María Ángeles Salinero, representante de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, advierte que el documento que recoge este cambio de categoría ya se formalizó en un acuerdo en el año 2022 desde cuando lleva parado en Hacienda, pendiente de que el Ministerio haga una dotación presupuestaria para poder hacer la adaptación; desde el 2011 es desde cuándo este acuerdo tendría que estar implantado.

Por su parte, Rocío de Nova, secretaria de Sanidad de UGT, manifiesta que esto es algo que afecta a todos los técnicos del sistema nacional de salud. Esto quiere decir, que en esta situación se encuentran también los técnicos de rayos, de laboratorio, de anatomía, el personal de mantenimiento, así como los técnicos de informática.

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca | Andrea Mateos

Este acuerdo, explican, cuenta con el visto bueno del Gobierno, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad, pero, sin embargo, es el Ministerio de Hacienda quien lo tiene bloqueado desde la firma del acuerdo, siendo algo que afecta a nivel nacional.

Por parte de la administración no han recibido ninguna explicación. De manera que la idea es volver a las protestas en las próximas semanas, de hecho ya hay convocada una nueva para el día 15 de junio, después se estudiarán otras movilizaciones más contundentes si no los recibe el Ministerio de Hacienda.

A mayores también lo que se quiere denunciar es su incorformidad con los servicios mínimos, que Rocío de Nova califica como "abusivos" siempre que hay huelgas, expresando que "estamos teniendo incidencias porque en algunos quirófanos se está obligando a funcionar sin TCAES y a los que están convocados de servicios mínimos o que no han hecho huelga se les está obligando a trabajar en más quirófanos, vulnerando así el derecho de huelga de sus compañeros. Aquí todos somos necesarios, todas las categorías hacen que el Sistema Nacional de Salud funcione y no se puede infravalorar el trabajo de otras categorías porque todos somos importantes".

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca | Andrea Mateos

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca | Andrea Mateos

Concentración de los técnicos medios y superiores a las puertas del Hospital de Salamanca | Andrea Mateos

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