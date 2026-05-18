Los puntos limpios de Salamanca permitirán canjear objetos reutilizables por puntos

Presentación de el nuevo sistema de intercambio de objetos en los puntos limpios

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, ha presentado este lunes el nuevo sistema de reutilización en los puntos limpios de la ciudad, una iniciativa enmarcada en el plan municipal ‘Salamanca Economía Circular’ y financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El nuevo servicio estará disponible en los cuatro puntos limpios fijos de Salamanca, situados en la avenida de La Aldehuela, en el barrio Prosperidad; la avenida Valles Mineros, en Capuchinos; la avenida Vicente del Bosque, en Chinchibarra; y la avenida Virgen del Cueto, en El Zurguén. En todos ellos se han habilitado espacios específicos para depositar objetos y utensilios reutilizables a los que los ciudadanos quieran dar una segunda vida.

El funcionamiento del sistema se realizará a través de la plataforma digital Reutiliza Salamanca. Los usuarios deberán registrarse gratuitamente y obtendrán automáticamente una bonificación inicial de cinco puntos. Una vez aceptadas las condiciones de uso, podrán subir a la plataforma los objetos destinados a reutilización.

Los artículos deberán entregarse físicamente en el punto limpio correspondiente, donde serán revisados y validados por el personal encargado. Para ser admitidos, deberán encontrarse en buen estado de conservación, funcionar correctamente y no presentar riesgos para la salud o la seguridad.

Una vez aprobado el objeto, aparecerá publicado en la plataforma web junto a una fotografía real, descripción detallada, dimensiones aproximadas y estado de conservación. Además, se le asignará una puntuación concreta para que otros usuarios puedan canjearlo utilizando sus puntos acumulados.

La plataforma permitirá reservar objetos durante un máximo de 72 horas. Si transcurrido ese plazo no se formaliza el canje, el artículo volverá a quedar disponible para el resto de usuarios. Cuando la persona interesada retire el objeto en el punto limpio, los puntos correspondientes se descontarán automáticamente de su saldo.

El sistema establece varias limitaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Cada usuario podrá subir un máximo de diez objetos al mes y retirar otros diez artículos en ese mismo periodo. El Ayuntamiento también controlará posibles cuentas duplicadas y podrá dar de baja a quienes utilicen el sistema con fines de reventa o hagan un uso fraudulento de la plataforma.

Asimismo, los objetos permanecerán disponibles durante un máximo de tres meses. Si pasado ese tiempo no han sido retirados, serán destinados al reciclaje convencional.

Entre las funcionalidades adicionales, los usuarios podrán activar alertas de disponibilidad o vencimiento de objetos, gestionar favoritos y consultar tanto su saldo de puntos como el historial de entregas y retiradas realizadas.

El Ayuntamiento también ha previsto medidas de carácter social. En coordinación con los servicios sociales municipales, determinadas personas y familias con necesidades especiales o rentas bajas podrán recibir puntos adicionales para facilitarles el acceso a objetos reutilizados sin necesidad de aportar otros previamente.

En cuanto a los artículos admitidos, el sistema aceptará objetos relacionados con el hogar y jardín, ocio y cultura, deporte, bicicletas y monopatines no eléctricos, artículos infantiles, coleccionismo, bricolaje, mascotas y material de salud u ortopedia, entre otros.

Por el contrario, no se admitirán productos peligrosos, objetos inflamables, muebles de gran tamaño, colchones, sofás, textiles, alimentos, medicamentos ni aparatos eléctricos o electrónicos. Estos últimos sí podrán entregarse en el punto limpio para reciclaje y permitirán sumar puntos a los usuarios, aunque no estarán disponibles para intercambio.