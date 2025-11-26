Los puntos limpios de Salamanca tendrán un ‘Wallapop’, pero de trueque

Los objetos pueden tener muchas vidas y aunque muchas veces optemos por la vía rápida, la de tirarlos, existen otras alternativas para que estos puedan servir a otras personas.

Con esa idea, la de fomentar la reutilización de residuos, el Ayuntamiento de Salamanca va a poner en marcha un proyecto que garantice un intercambio responsable de objetos favoreciendo un segundo uso a objetos que, de otra manera, se tratarían directamente como residuos destinados a ser eliminados.

La original idea que prepara el Consistorio es una especie de ‘Wallapop’, la famosa plataforma de venta y compra de objetos de segunda mano, pero con un sistema de puntos. Los ciudadanos que depositen sus objetos recibirán esos puntos que luego podrán canjear por otros productos que otros ciudadanos hayan dejado y que pueden consultar a través de la plataforma digital.

Cómo funcionará y qué se podrá ‘vender’

Con esta idea el Ayuntamiento creará espacios públicos para fomentar el intercambio de objetos en los cuatro puntos limpios distribuidos por la ciudad (Aldehuela, Capuchinos, Chinchibarra y Zurguén).

En estos se admitirán diferentes objetos, que pasarán un pequeño proceso de valoración, entre los que se pueden encontrar elementos deportivos, de decoración, bicicletas, papelería, productos de ocio, herramientas, decoraciones… Sin embargo, no se aceptará ropa o textiles, así como aceites vegetales, pilas, baterías o artículos con componentes eléctricos, puesto que el Ayuntamiento no puede garantizar su reparación. Del mismo modo, tampoco se permitirá entregar plantas.

Sin embargo, antes de depositar los objetos todas las personas que quieran entregar algo deberán registrarse en la plataforma. Un proceso que otorgará ya 5 puntos al depositario.

Una vez que ya se haya registrado podrá subir a la plataforma las imágenes y la información de los objetos que quiere depositar para su reutilización, entregándolos posteriormente en un punto limpio, puesto que como ya se ha mencionado el personal deberá comprobarlos y validarlos.

Cuando el objeto haya sido declarado como apto, ya será visible en la plataforma para que cualquier ciudadano con puntos, previa reserva, pueda retirarlos.

No obstante, este proceso contará con limitaciones, puesto que el número máximo de objetos que se podrán registrar o retirar será de 5 al mes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca estudia poner en marcha acuerdos con servicios sociales municipales y entregar puntos a personas y familias con necesidades especiales y/o rentas bajas. El objetivo es favorecer la reutilización de objetos que puedan necesitar estas personas sin la obligación de tener que entregar objetos.

El proceso para crear este sistema de intercambio ya se ha iniciado y este mismo martes el Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para facilitar habitáculos de almacenamiento en los puntos limpios de Salamanca con un presupuesto de 37.632 euros.