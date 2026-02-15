Las pymes afianzan el renting en Salamanca con la adquisición de 1.800 vehículos

La Asociación Española de Renting de Vehículo ha recopilado los datos de los vehículos que se han adquirido mediante el método renting, un crecimiento de los mismos del 5’2 por ciento con respecto al año anterior hasta llegar a los 1.870 vehículos.

Las pequeñas y medianas empresas han sido las principales beneficiarias de este servicio de compra de vehículos, donde un amplio número de pymes han visto necesaria esta opción. Actualmente, en la provincia existe un total de 812 propietarios.

Desde AER, y como ha recogido iCal, el renting “se percibe cada vez más como una solución eficiente, flexible y adaptada a las necesidades reales de empresas y profesionales”.

Por último, hacer hincapié en que este método de utilización de vehículos hace que haya una gestión más sostenible, además de dinamizar el tejido empresarial de todo el territorio salmantino.