Así quedan los delegados sindicales de Sanidad en Salamanca

El pasado jueves, 5 de marzo, se celebraron las elecciones sindicales de sanidad en el que participaron un total de 3880 personas, con una participación de 54’66 por ciento del total de trabajadores públicos de Salamanca.

En ese aspecto, SATSE ha vuelto a ganar las elecciones con un total de 8 delegados sindicales, seguidos de TISCYL-CESM-SAECYLcon un total de 6 delegados, Comisiones Obreras con 4 delegados sindicales, CGT con otro 4 delegados, UGT con otros 4 delegados sindicales, CSIF con 3 delegados sindicales y USO con 2 delegados sindicales.

Del mismo modo, en el comité de empresa únicamente han entrado dos sindicatos, por un lado CESM con un total de 13 personas, y por otro lado CGT con un total de 1 delegado.

Por su parte, TISCYL-CESM-SAECYL ha indicado que "este apoyo nos aporta un mayor impulso para seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Sanidad y la Administración Pública de Castilla y León".

Por otro lado, SATSE ha expuesto que "tras hacerse públicos los resultados de las elecciones, SATSE Salamanca ha expresado su más profundo agradecimiento a todos los profesionales de Enfermería y Fisioterapia que han confiado en la organización dándole su voto y ha destacado que su apoyo supone un nuevo impulso para continuar defendiendo aún con más fuerza si cabe a las dos profesiones".