Quejas por la presencia de cucarachas en los alrededores de la iglesia de Sancti-Spíritus

Vecinos de los alrededores de la iglesia de Sancti-Spíritus, en Salamanca capital, se quejan de la presencia de cucarachas que se pueden en las mismas escaleras.

En el vídeo, grabado por un ciudadano, se puede ver como son varias las cucarachas que se encuentran en este punto. Una situación nada agradable para los viandates. Estos insectos suelen tener mayor actividad durante la noche debido a que evitan la luz y el calor del día, prefiriendo la oscuridad y las temperaturas más frescar para buscar alimento y agua.

Este no se trata de un hecho aislado, ya que no es la primera vez que vecinos de la capital salmantina se quejan por la presencia de estos insectos en zonas comunes. Hace un años concretamente, vecinos de la avenida Lasalle denunciaban una plaga de cucarachas.

Una plaga que también se extiende a otros puntos de la provincia, municipios cercanos a la capital, como es el caso de Carrascal de Barregas. Los vecinos de la urbanización de Peñasola advierten que entrada la madrugada se ve como salen cucarachas por el alcatarillado municipal. Una situación que desde el Consistorio dicen están poniendo solución con tratamientos preventivos y correctivos contra plagas.