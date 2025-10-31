Quejas por el estado del suelo en la sala de urgencias pediátricas del hospital de Salamanca

Los usuarios de la sala de espera de urgencias pediátricas en el hospital de Salamanca han transmitido sus quejas a este medio por el estado en el que se encuentra el suelo de Foam del que disponen los más pequeños de la casa para jugar.

Un terreno que se ha desgastado con el tiempo y que no se ha llegado a reponer, lo que hace que en una pequeña zona del suelo sea un tanto peligroso para los niños y niñas al no estar una de las zonas acolchadas.

Quejas por el suelo del hospital de Salamanca

La colorida zona se trata de un lugar con letras en el que los niños esperan a ser atendidos en urgencias pediátricas.