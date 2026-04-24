Quince becas en Salamanca de 600 euros para que alumnos de 2º de Bachillerato participen en centros de investigación

Para que los alumnos de 2ª de Bachillerato de Salamanca tengan una primera experiencia en centros de investigación, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar quince becas del programa de Fomento del Talento.

Un programa que tiene como objetivo que los alumnos tengan un contacto directo con el mundo de la investigación y así acercar una primera experiencia a los futuros universitarios.

En ese sentido, las personas que opten a esta beca desarrollarán estancias de al menos diez días en centros donde podrán aprender de científicos, investigadores y docentes en centros universitarios y laboratorios.

Este periodo becado se llevará a cabo entre los días 6 de julio y 16 de septiembre. Sus destinatarios son alumnos que hayan concluido el ciclo de Bachillerato este año en cualquiera de los centros docentes ubicados en el municipio de Salamanca, además de haber superado la Prueba de Acceso a la Universitaria en la convocatoria de junio.

Eso sí, entre las condiciones que ha impuesto el Ayuntamiento, las personas que optan a esta beca deben haber superado esa PAU con una nota media superior a 8 puntos.

Las becas se pueden solicitar hasta el 21 de junio a través de la web www.ciudaddesaberes.es y están distribuidas en seis para alumnos que hayan cursado el Bachillerato de la rama de Ciencias, seis también para Humanidades y Ciencias Sociales y tres para Artes.

Por último, cabe señalar que el 22 de junio se publicará el listado provisional de seleccionados y que cada alumno recibirá una beca por un importe máximo de 600 euros para la adquisición de material didáctico.