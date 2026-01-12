Quince restaurantes desplegarán su creatividad para "hacer marca Salamanca" en Madrid Fusión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes la participación del Patronato Provincial de Turismo en Madrid Fusión 2026, que se celebrará del 26 al 28 de enero. "Tenemos el maridaje perfecto entre productos de primer nivel y chefs que los transforman de la mejor manera en los fogones", ha destacado.

Un total de quince restaurantes de la ciudad acudirán a "la cita gastronómica más importante del mundo", según el edil: Bambú Tapas y Brasas; La Barra de Gonzalo, ConSentido, Domo Delaire, DOZE, El Huerto de Doña Deseada, La Jara, Martinica Salamanca, El Mesón de Gonzalo, Oroviejo, Pascua, Portal del Lino, Pucela, Tapas de Gonzalo y Tapas 3.0.

García Carbayo ha agradecido a los restauradores y productores "las ganas e ilusión" con la que acuden a esta cita en la que desplegarán "la máxima creatividad para hacer marca Salamanca".

También ha adelantado que el estand de Salamanca se convertirá en un espacio "innovador y sostenible" para realzar la imagen de la ciudad y su gastronomía. Consta de un área para el público, así como de una zona de trabajo para cocineros y otra para productores, "para que exhiban su trabajo".

Récord histórico para el turismo salmantino

La presente edición de Madrid Fusión se presenta bajo el lema 'El cliente toma el mando' para que los visitantes dejen de ser comensales pasivos. "Son los que emiten el veredicto final sobre la oferta gastronómica de un determinado lugar", ha señalado Garcia Carbayo.

A falta de saber el éxito de Salamanca en Madrid Fusión, la ciudad puede presumir de marcar un hito histórico en materia de turismo durante 2025. Entre los meses de enero y noviembre se registraron casi 33.000 visitantes más y 17.000 pernoctaciones más respecto al mismo periodo del año anterior.