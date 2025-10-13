Radiografía los hospitales de Castilla y León: Salamanca, entre las provincias con mayor concentración de altas

Los hospitales públicos de Castilla y León gestionaron una media de 663 ingresos diarios durante el último año, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al periodo anterior.

Según la Explotación Estadística del CMBDH de la Consejería de Sanidad, esta actividad está marcada por la cronicidad y la alta edad de los pacientes, con más de 242.000 hospitalizaciones registradas. En la distribución geográfica, Valladolid, León y Burgos concentraron la mayor parte de las altas, seguidas de cerca por Salamanca y Palencia, que figuran entre las que más actividad de egresos concentran en la Comunidad.

El informe confirma que la edad media de los pacientes dados de alta se situó en 69,6 años, con casi el 40% de los ingresos correspondientes a personas mayores de 75 años. Las patologías respiratorias (15%), digestivas (14,5%) y circulatorias (13,5%), muchas de ellas asociadas al envejecimiento, concentraron casi la mitad de las hospitalizaciones.

Los tres diagnósticos concretos más frecuentes fueron el parto, la insuficiencia cardíaca y las neumonías, sumando solo estos el diez por ciento de todas las hospitalizaciones.

El tiempo medio de ingreso se mantuvo estable en 6,4 días. El informe también señala una buena noticia: los ingresos por Covid-19 experimentaron un descenso del 19% respecto al año anterior, confirmando la reducción progresiva del impacto hospitalario de la pandemia, si bien los pacientes con esta patología seguían siendo los de mayor edad media (83,9 años).