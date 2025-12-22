Las raíces salmantinas que han repartido 64 millones de euros de ‘El Gordo’

Dieciséis series de ‘El Gordo’ ni más ni menos ha sido el que ha vendido la administración 246 de Madrid. Un premio con raíces muy salmantinas al estar de por medio José Lanchas, de Casillas de Flores, que abrió este establecimiento lotero hace 36 años, en 1988, según ha recogido la agencia iCal.

En total ha repartido 64 millones de euros, con diez de las series destinadas a una asociación de la capital de España, y las seis restantes en ventanilla, una auténtica lluvia de millones que no ha dejado a nadie indiferente.

Según ha indicado a iCal Esther Lanchas, hija de José y responsable del establecimiento: “Ha sido emocionante. Estaba atendiendo a un cliente y me han empezado a llamar. Y me he emocionado mucho. Me he puesto a llorar”. Además, también ha expuesto que es un sueño hecho realidad y más cuando “lo he mamado desde los cinco años. Aunque lo sueñas, nunca te lo acabas de creer”. En un día que iba a pasar ella sola al ser un día tranquilo, normalmente, para las administraciones.

La organización a la que han repartido un buen pellizco, 40 millones de euros, se trata de la Asociación Isegoría, destinada a realizar diferentes foros de pensamiento crítico y moral.

El propio José Lanchas, al acercarse a la tienda tras conocer la gratificante noticia, ha expuesto que “nunca di un ‘Gordo’, pero este me hace la misma ilusión”, cediendo el protagonismo a su hija Esther en un día que nunca olvidará.

Como anécdota, un vecino de Ciudad Lineal, el barrio donde ha caído este Gordo, con pesar, ha explicado que ha jugado muchos décimos de la administración, no siendo ninguno de ellos el agraciado con 400.000 euros, según ha explicado a Europapress.