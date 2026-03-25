Raíles Verdes, un “proyecto ejemplar” para fortalecer la naturaleza en la ciudad de Salamanca hasta 2028

Raíles Verdes es la nueva apuesta del Ayuntamiento de Salamanca, un “proyecto ejemplar” para fortalecer la naturaleza en la ciudad de Salamanca, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación en un 60% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Con un presupuesto superior a los dos millones de euros, se acometarán las distintas formas de renaturalización hasta el año 2028, con un inicio de obras que se espera que arranque antes de que finalice este año y con el que se pretende transformar la antigua línea ferroviaria en una vía verde; la recuperación de la antigua escombrera, conocida como el 'Volcán de Garrido'; la creación de dos bosques urbanos; la generación de casi un centenar de huertos urbanos; el incremento de las zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle Jardines; y la restauración forestal de la ribera del río Tormes.

El objetivo, según ha indicado el alcalde Carlos García Carbayo, es conseguir un "futuro prometedor para que Salamanca sea más saludable y tenga una mayor calidad de vida", y seguir reforzando la línea en la que Salamanca lleva trabajando desde hace una década, tratando de conservar el medio ambiente y velando por la salud de sus habitantes, consiguiendo hasta ahora tener la mayor calidad del aire y el doble de metros cuadrados de zonas verdes por habitante por encima de lo recomendado. Con este proyecto, y en palabras del alcalde, también, se dará solución a la problemática que plantean terrenos que se han transformado en áreas infrautilizadas y abandonadas desde el cierre del tráfico ferroviario (un proyecto que no va a ser incompatible con la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata).

Plano de actuaciones del proyecto Raíles Verdes | Ayuntamiento de Salamanca

Por su parte, el director de la Fundación Biodiversidad (MITECO), Félix Romero Cañizares, a parte de mostrar su apoyo al consistorio salmantino, ha destacado que Raíles Verdes "es uno de los proyectos más importantes de los fondos europeos FEDER" y un proyecto que va a "ser ejemplo" para la renaturalización de otras ciudades.

Se trata de una de las 12 iniciativas seleccionadas en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, cofinanciada por el Fondo Europeo Desarrollo Regional (FEDER), que apuesta por la transformación de las ciudades, adaptándolas a los efectos del cambio climático. Una iniciativa que además se combina con la estrategia de desarrollo urbano ‘CoNEcta Salamanca’, centrada en los barrios Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Romero también ha destacado que la Fundación Tormes ha quedado posicionada en el tercer puesto como el mejor proyecto de los 12, con casi tres años por delante para ejecutar esos 2,8 millones de euros.