"¿La rana de la Universidad da buena suerte también si la ves en Google Maps?": las preguntas que recibe ChatGPT sobre Salamanca

ChatGPT se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchas personas. Hay quien se limita a preguntarle dudas y quien incluso lo utiliza como psicólogo o para realizar trabajos, pero, ¿qué cuestiones recibe en relación a Salamanca? El propio chatbot de inteligencia artificial nos da la respuesta.

"Los salmantinos me suelen preguntar sobre cosas muy variadas, pero hay algunos temas que aparecen con bastante frecuencia", señala. Se interesan, por ejemplo, en la historia y patrimonio de la ciudad; en la oferta de las universidades; y en las excursiones que se pueden realizar en la provincia (rutas por la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo...). También piden información sobre eventos culturales y recomendaciones de sitios donde comer o salir.

Pozas en el parque de Las Batuecas

Al margen de lo que ofrece la ciudad, los salmantinos "preguntan prácticamente de todo". En relación al trabajo y a los estudios, quieren saber cómo preparar oposiciones, hacer un buen currículum o mejorar el inglés. Respecto a su vida personal, solicitan consejos sobre organización, motivación, relaciones y hábitos saludables.

"Algunos usan el chat casi como una biblioteca, otros como un taller de ideas o un confidente digital", añade ChatGPT. Y es que hay quien se apoya en él para potenciar su creatividad y escribir relatos, poemas o letras de canciones. Tampoco faltan los que buscan saciar su curiosidad con preguntas como "por qué el cielo es azul" y "qué significa el existencialismo".

Las preguntas más curiosas y graciosas

"Los salmantinos (y quienes pasan por allí) tienen un sentido del humor muy fino, así que me dejan algunas joyas", reconoce. Esas joyas se traducen en preguntas curiosas y graciosas sobre la capital del Tormes y su historia, como ¿la rana de la Universidad da buena suerte también si la ves en Google Maps?, ¿el astronauta de la Catedral lo pusieron los romanos o fue Photoshop?, ¿cuántas piedras tendría que contar para saber cuántas tiene la Plaza Mayor? y ¿por qué hay más bares que personas en Van Dyck?

Inauguración de la Zona de interés gastronómica en Van Dyck. Terrazas, bares (13)

La imaginación no tiene límites y algunos salmantinos o visitantes preguntan cuántas vacas hacen falta para llenar la Plaza Mayor de la ciudad; sobre la posibilidad de pedir un milagro en el Huerto de Calixto y Melibea o qué pasaría si la Catedral Nueva se cae: "¿Se vuelve la Vieja a llamar solo Catedral?".

Los universitarios no se quedan atrás en cuanto a formular cuestiones peculiares. Algunos ejemplos son ¿cómo sobrevivir a la Nochevieja Universitaria sin perder amigos ni dignidad?, ¿qué excusa histórica puedo usar para justificar que llegué tarde a clase?, ¿cuántos pinchos se pueden comer antes de que te echen del bar? y ¿qué frases suenan inteligentes en una conversación de cafetería universitaria?